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Dünya
AA 13.07.2026 23:14

Gazze'ye giden katil İsrailli bakandan "yıkımı görmek iyi hissettiriyor" açıklaması

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Ekim 2023'ten itibaren büyük yıkıma ve insanlık felaketine neden oldukları Gazze Şeridi'ne giderek gördüğü yıkımın iyi hissetmesini sağladığını söyledi.

Gazze'ye giden katil İsrailli bakandan "yıkımı görmek iyi hissettiriyor" açıklaması

İsrail'in mevcut hükümetine yakın Kanal 14 televizyonu, Katz'ın üst düzey İsrail ordusu komutanlarıyla dün Gazze Şeridi'ne giderek bölge turu yaptığını aktardı.

İsrail ordusu komutanlarının Katz'a bölgeye ilişkin veriler sunduğu belirtilen haberde, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin yüzde 65'ini işgal ettiği kaydedildi.

Tur sırasında Kanal 14'e röportaj veren Katz, "yıkılmış Gazze manzarası hakkında ne hissettiği" sorusuna, "(Gazze'deki yıkımı görmek) İyi hissettiriyor, değil mi? Bunların hepsi, tehditleri ortadan kaldırmak amacıyla uygulanan kasıtlı bir politikanın sonucu." diye yanıt vererek İsrail ordusunun bölgeyi işgal ettiğini ve bütün evlerin yıkıldığını vurguladı.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki toprakların gasbedilerek kalıcı bir Yahudi varlığı oluşturma niyetini de itiraf eden Katz, daha önce olduğu gibi bölgede Filistin topraklarının gasbedilerek askeri yapılardan müteşekkil 3 Nahal tesisi kurmayı planladıklarını, bunun güvenlik açısından önemli olduğunu savundu.

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