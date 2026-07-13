Trump'tan "İran'ı sert şekilde vuracağız" açıklaması

Trump, verdiği bir röportajda, "İran ile yapılan mutabakat bir testti, ona uymadılar." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı, İran'ı bu gece ve yarın sert bir biçimde vuracaklarını açıkladı.

"Hürmüz ablukası yeniden yürürlüğe girdi" mesajını vermişti

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nda İran'a yönelik ABD deniz ablukasının yeniden yürürlüğe girdiğini ve boğazdan geçen tüm kargolar için yüzde 20 geçiş ücreti alınacağını açıklamıştı.

Bölgede güvenliğin sağlanmasının maliyetine dikkati çeken Trump, "Dünyanın son derece istikrarsız bu bölgesinde güvenlik ve emniyetin sağlanması için gerekli tüm masraflar kapsamında, boğazdan geçen tüm kargolardan yüzde 20 oranında geçiş ücreti alınacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

İran'dan Trump'a alaycı yanıt

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ise ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı açıklamasına alaycı bir dille yanıt verdi.

Arakçi, "ABD Başkanı kesinlikle haklı. Hürmüz Boğazı'ndan ticari gemilerin emniyetli ve güvenli geçişini kim sağlıyorsa, bu hizmetin karşılığını almalıdır." ifadesini kullandı.

"Hürmüz Boğazı'nın muhafızının İran olduğunu ve ilelebet öyle kalacağını" belirten Arakçi, "Yüzde 20 elbette çok fazla. Biz adil olacağız." ifadeleriyle Trump'ın açıklamasıyla alay etti.

Hürmüz'de ABD İHA'sı düşürüldü

İran basınına yansıyan haberlere göre, Hürmüz Boğazı üzerinde bir İHA düşürüldü.

Devrim Muhafızları Ordusu tarafından düşürülen hava aracının ABD’ye ait MQ1 İHA olduğu belirtildi.

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.​​​​​​​

Brent petrolün fiyatı ABD-İran geriliminin etkisiyle 80 doları aştı

Ayrıca, brent petrolün fiyatı, ABD'nin İran'a yönelik kamikaze insansız deniz araçlarıyla (İDA) saldırılarının ardından piyasalarda oluşan risk sebebiyle 80 doları aştı.