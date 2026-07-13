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Dünya
AA 13.07.2026 22:03

İran'da Bender Abbas kentinin doğusunda patlama sesleri duyuldu

İran basını: Bender Abbas kentinin doğusunda 4 patlama sesi duyuldu.

İran'da Bender Abbas kentinin doğusunda patlama sesleri duyuldu

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