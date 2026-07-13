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Türkiye
AA 13.07.2026 21:41

Yabancı plakalı araç kullanımında yeni dönem

Gurbetçilerin Türkiye’de yabancı plakalı araç kullanımıyla ilgili yaşadığı mağduriyetlerin önüne geçmek amacıyla uygulamada değişik yapıldı.

Yabancı plakalı araç kullanımında yeni dönem
[Fotograf: AA]

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, yurt dışında yaşayan vatandaşlardan İçişleri Bakanlığına ulaşan talepleri ve uygulamada karşılaşılan cezai işlem sorunlarını Ticaret Bakanlığına ilettiklerini belirtti.

Bakan Çiftçi, şunları söyledi:

"Gurbetçi vatandaşlarımıza önemli bir kolaylık sağladık. İki Bakanlığımız arasında gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda, yabancı plakalı araçların kullanımına ilişkin esasları vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak şekilde netleştirdik. Buna göre, izin hak sahibinin Türkiye'de bulunması şartıyla, yurt dışında yerleşik eş, üstsoy (anne, baba, büyükanne, büyükbaba) ile altsoy (çocukları ve torunları) izin hak sahibi araçta bulunmasa da aracı kullanabilecek. İzin hak sahibinin araçta bulunması halinde ise yurt dışında yerleşik diğer kişiler de akrabalık şartı aranmaksızın aracı kullanabilecek. Ayrıca acil durumlarda ve bu durum süresince, araç sahibinin araçta bulunması şartıyla Türkiye'de yerleşik olan eş, altsoy ve üstsoyundan kişiler tarafından aracın kullanılması halinde cezai işlem uygulanmayacak."

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İçişleri Bakanlığı
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