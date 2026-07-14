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Dünya
AA 14.07.2026 07:27

Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, Trump'ı "korsanlıkla" suçladı

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen tüm kargolardan yüzde 20 geçiş ücreti alınacağı yönündeki açıklamasını "korsanlık" olarak değerlendirdi.

Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, Trump'ı "korsanlıkla" suçladı

Sao Paulo kentinde katıldığı bir etkinlikte konuşan Lula da Silva, Trump'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen tüm kargolardan geçiş ücreti alınacağı yönündeki açıklamasına tepki gösterdi.

Lula da Silva, "Uzun süre korsanlıkla mücadele eden ABD gibi önemli bir ülke, şimdi kendisi bir korsana dönüşemez. (Hürmüz Boğazı) buradan vergi almak gibi bir hakları yok. Hürmüz Boğazı'nda yaşananların sorumluluğu ABD'ye aittir. Daha önce kapalı değildi." ifadelerini kullandı.

ABD'nin İran'a saldırısından önce Hürmüz Boğazı'nın seyrüsefere açık olduğunu anımsatan Lula da Silva, Trump yönetiminin "felaketleri fırsata çevirerek bundan kazanç sağlamaya çalıştığını" savundu.

Lula da Silva, Orta Doğu'da süren savaşın dünya ekonomisine "ciddi" zarar verdiğini belirterek, "Savaşın bedeli sofralara yansıyor. Petrol fiyatları arttıkça fasulyenin, pirincin, domatesin ve soğanın fiyatı da yükseliyor." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nda İran'a yönelik ABD deniz ablukasının yeniden yürürlüğe girdiğini ve boğazdan geçen tüm kargolar için yüzde 20 geçiş ücreti alınacağını açıklamıştı.

Bölgede güvenliğin sağlanmasının maliyetine dikkati çeken Trump, "Dünyanın son derece istikrarsız bu bölgesinde güvenlik ve emniyetin sağlanması için gerekli tüm masraflar kapsamında, boğazdan geçen tüm kargolardan yüzde 20 oranında geçiş ücreti alınacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

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