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Dünya
BBC 14.07.2026 08:19

Pilot uçakla gökyüzüne "sıkıldım" yazdı, izne çıkarıldı

İngiltere'de bir pilot, uçuş rotasında keskin dönüşler yaparak gökyüzüne "sıkıldım" yazdı.

Pilot uçakla gökyüzüne "sıkıldım" yazdı, izne çıkarıldı

İngiltere'de bir havayolu pilotu, test uçuşu gökyüzüne "Sıkıldım" yazdı. Uçuş rotasıyla İngiltere ile Galler sınırındaki bir bölgede oluşturulan yazı Flightradar24 tarafından kaydedildi.

Flightradar24 verilerine göre Ravenair firmasına ait olan uçakla oluşturulan rota 2 saat sürdü. 

Pilotun "I m bored" şeklini oluşturmak için 20 dakika boyunca keskin dönüşler yaptığı belirtildi. 

Şirketten yapılan açıklamada pilotun 20'li yaşlarında olduğu ve herhangi bir yaptırım uygulanmadığı kaydedildi.

Genç pilotun uçuş becerisini öven Ravenair Operasyon Müdürü Wayne Barrett, "Parçası değiştiğinde her şeyin düzgün çalıştığından emin olmak için uçağı test uçuşuna çıkarıyoruz. Bu uçuşta da herhangi bir sorun tespit edilmedi. Uçak güvenli şekilde hangara döndü, pilot ise bugün izinli" dedi.

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