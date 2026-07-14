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Dünya
AA 14.07.2026 09:11

Tayland'da barda çıkan yangında ölü sayısı 30'a çıktı

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bir barda çıkan yangında ölü sayısının 30'a yükseldiği bildirildi.

Tayland'da barda çıkan yangında ölü sayısı 30'a çıktı

Bangkok'ta sağlık yetkilileri, Chatuchak bölgesinde pazar gecesi çıkan yangından etkilenen 70 kişinin hastaneye sevk edildiğini ve bu kişilerden 24'ünün sağlık durumunun kritik olduğunu açıkladı.

Yetkililer, Rong Beer Na Ladprao adlı bardaki yangında hayatını kaybedenlerin sayısının ise 30'a yükseldiği bilgisini paylaştı.

Yangının sebebine ilişkin soruşturma sürüyor.

Polis, yaşamını yitirenlerin büyük kısmının alevlerden kaçmak için sığındıkları düşünülen penceresiz tuvaletlerde mahsur kalmış halde bulunduğunu bildirdi.

Öte yandan, yangının Tayland'ın başkentindeki son 17 yılın en ölümcül faciası olduğu belirtiliyor.

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