15 Temmuz gecesi Dijital Zaman Tüneli ile yeniden anlatılacak

Ses, ışık, görüntü ve dijital anlatım tekniklerinin bir arada kullanılacağı deneyim alanı, ziyaretçileri 15 Temmuz gecesinden 16 Temmuz sabahına uzanan tarihî sürece tanıklık etmeye davet edecek.

Üç bölümden oluşacak tünelde; hain darbe girişiminin başladığı anlar, milletin vatanına ve demokrasisine sahip çıkmak üzere meydanlara çıkışı ile millî iradenin zaferi etkileyici bir görsel anlatımla aktarılacak.

Projenin son bölümünde ise 15 Temmuz sonrasında geçen on yılda Türkiye’nin savunma sanayii, teknoloji ve stratejik üretim alanlarında elde ettiği kazanımlara yer verilecek. Böylece milletin o gece ortaya koyduğu sarsılmaz iradenin, güçlü ve bağımsız Türkiye yolunda sağlanan ilerlemelere nasıl yön verdiği ortaya konulacak.

Kurulum çalışmalarına 12 Temmuz’da başlanacak proje, 15 Temmuz ruhunun yeni nesillere yenilikçi bir anlatımla aktarılmasını, toplumsal hafızanın canlı tutulmasını ve “İrade Bizim, Zafer Bizim!” mesajının güçlü biçimde vurgulanmasını amaçlıyor.

