Parçalı Bulutlu 25.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 14.07.2026 09:54

15 Temmuz gecesi Dijital Zaman Tüneli ile yeniden anlatılacak

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 10. yılı kapsamında hazırlanan “İrade Bizim, Zafer Bizim” 15 Temmuz Dijital Zaman Tüneli, 15–16 Temmuz 2026 tarihlerinde, 10.00–00.00 saatleri arasında Ankara Kızılay Meydanı’nda ziyaretçilerini ağırlayacak.

15 Temmuz gecesi Dijital Zaman Tüneli ile yeniden anlatılacak

Ses, ışık, görüntü ve dijital anlatım tekniklerinin bir arada kullanılacağı deneyim alanı, ziyaretçileri 15 Temmuz gecesinden 16 Temmuz sabahına uzanan tarihî sürece tanıklık etmeye davet edecek.

Üç bölümden oluşacak tünelde; hain darbe girişiminin başladığı anlar, milletin vatanına ve demokrasisine sahip çıkmak üzere meydanlara çıkışı ile millî iradenin zaferi etkileyici bir görsel anlatımla aktarılacak.

Projenin son bölümünde ise 15 Temmuz sonrasında geçen on yılda Türkiye’nin savunma sanayii, teknoloji ve stratejik üretim alanlarında elde ettiği kazanımlara yer verilecek. Böylece milletin o gece ortaya koyduğu sarsılmaz iradenin, güçlü ve bağımsız Türkiye yolunda sağlanan ilerlemelere nasıl yön verdiği ortaya konulacak.

Kurulum çalışmalarına 12 Temmuz’da başlanacak proje, 15 Temmuz ruhunun yeni nesillere yenilikçi bir anlatımla aktarılmasını, toplumsal hafızanın canlı tutulmasını ve “İrade Bizim, Zafer Bizim!” mesajının güçlü biçimde vurgulanmasını amaçlıyor.
 

ETİKETLER
15 Temmuz Şehit Ankara
Sıradaki Haber
5 ayrı organize suç örgütüne operasyon: 161 şüpheli yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:55
İran: ABD'nin yaptırımlarına rağmen petrol ihracatımız kesintisiz devam ediyor
10:44
Fransa'da binlerce hektarlık orman yandı
10:43
Yapay zeka ölümden sonra da konuşturuyor: Hayatını kaybedenlerin dijital kopyaları yapılıyor
10:30
15-18 yaş grubuna müebbet hapis cezası verilebilecek
10:26
En fazla göç alan ve göç veren iller belli oldu
10:23
Tavuk eti üretimi mayısta azaldı
Burdur Taş Oda Konağı bir dönemin tarihine ışık tutuyor
Burdur Taş Oda Konağı bir dönemin tarihine ışık tutuyor
FOTO FOKUS
KIZILELMA, süpersonik füzesi ile nokta atışı vurdu
KIZILELMA, süpersonik füzesi ile nokta atışı vurdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ