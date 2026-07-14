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Dünya
Reuters 14.07.2026 08:04

Küba karanlığa gömüldü

Küba'da elektrik şebekesinin yeniden çökmesiyle milyonlarca kişi bir kez daha karanlıkta kaldı. Havana'da aileler, günlerce susuz yaşadıklarını, gıdalarını saklayamadıklarını ve çatılarda uyuduklarını anlattı.

Küba karanlığa gömüldü

Küba'da ulusal elektrik şebekesinin yeniden çökmesiyle ülkenin büyük bölümünde elektrik kesintileri yaşandı.

Başkentte birçok kişi, uzun süren elektrik kesintileri nedeniyle bunaltıcı sıcaklardan kaçabilmek için geceleri çatıda uyuyor.

Havana'nın eski apartmanlarında yaşayan birçok aile günlerce susuz kalıyor. Çünkü binalardaki su depolarına su basan pompalar elektrikle çalışıyor.

51 yaşındaki Yunaisi Durruti, evindeki musluklardan bir haftadır su akmadığını söyledi. Elektrik geldiği kısa sürelerde ise şehir şebekesindeki su kesintileri nedeniyle depolar çoğu zaman dolmuyor.

Duş almak, yemek pişirmek ve çamaşır yıkamak için daha az elektrik kesintisi yaşanan mahalledeki ailesinin evine gitmek zorunda kaldığını anlatan Durruti, yiyeceklerin bozulmaması için evindeki buzdolabını boş tuttuğunu ifade etti.

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