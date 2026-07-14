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Dünya
AA 14.07.2026 09:13

ABD, İran'daki askeri hedeflere yönelik son saldırı dalgasını tamamladı

ABD ordusu, İran'daki askeri hedeflere yönelik son saldırı dalgasını tamamladığını duyurdu.

ABD, İran'daki askeri hedeflere yönelik son saldırı dalgasını tamamladı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından İran'a yönelik saldırılara ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, ABD güçlerinin yaklaşık 5 saat süren operasyon kapsamında Buşehr, Çabahar, Cask, Konarak, Ebu Musa Adası ve Bender Abbas dahil İran genelindeki askeri hedefleri vurduğu ve son saldırı dalgasının tamamlandığı bildirildi.

Saldırılarda İran'ın kıyı savunma sistemleri, füze ve insansız hava aracı (İHA) üsleri ile deniz kuvvetlerine karşı hassas mühimmat kullanıldığı kaydedilen açıklamada, Orta Doğu genelinde 50 binden fazla ABD askerinin konuşlandırıldığı bilgisi paylaşıldı.

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