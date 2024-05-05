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Gündem
TRT Haber-AA 05.05.2024 11:11

İstanbul'da 1 Mayıs'ta polislere saldıran 12 kişi daha gözaltında

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Saraçhane Meydanı'nda polislere taş ve sopayla saldırdıkları gerekçesiyle 12 kişi daha yakalandı.

İstanbul'da 1 Mayıs'ta polislere saldıran 12 kişi daha gözaltında

Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekipleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Fatih Saraçhane'deki Bozdoğan Su Kemeri önünde gerçekleşen gösterilerde "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet", "görevli memura mukavemet" ve "kamu malına zarar verme" suçlarına karıştığı tespit edilen 20 şüphelinin daha yakalanması için çalışma yürüttü.

İstanbul'daki 1 Mayıs gösterilerinde polise saldıran 65 şüpheliden 38'i tutuklandı
İstanbul'daki 1 Mayıs gösterilerinde polise saldıran 65 şüpheliden 38'i tutuklandı

Bu kapsamda kent genelinde eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 12 kişiyi gözaltına aldı.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Ne olmuştu?

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde kentte yapılan gösterilerde Taksim Meydanı'na ilerlemeye çalışan ve polise saldırdıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 217 şüpheliden 182'si serbest bırakılmıştı.

İstanbul'da 1 Mayıs kutlamalarında gözaltına alınan şüphelilerden 182'si serbest bırakıldı
İstanbul'da 1 Mayıs kutlamalarında gözaltına alınan şüphelilerden 182'si serbest bırakıldı

İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekiplerince daha sonra kamera kayıtları ve yüz tanıma sistemiyle saldırıya karıştıkları tespit edilen 30 şüpheli daha gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen 65 şüpheliden 38'i tutuklanırken, 27'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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