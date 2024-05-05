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Gündem
İHA 05.05.2024 10:22

Bakan Göktaş: Aile Destek Merkezleri'nden 140 bin kişi faydalandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kadınların kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlayan Aile Destek Merkezleri'nden (ADEM) geçtiğimiz yıl 140 bin kişi, bugüne kadar da yaklaşık 3 milyon kişinin faydalandığını açıkladı.

Bakan Göktaş: Aile Destek Merkezleri'nden 140 bin kişi faydalandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, başta kadınlar olmak üzere vatandaşların hayatına değer katmak ve pozitif değişimler oluşturmak için çeşitli hizmetleri sunduklarını aktardı.

"Kadınlarımızın potansiyellerini ortaya çıkarmak için hizmetlerimizi de çeşitlendiriyoruz"

Bakanlık olarak başta kadınlar olmak üzere her bir vatandaşların potansiyeline güvendiklerini kaydeden Bakan Göktaş, “Sosyal kalkınma ve toplumsal adaleti tam anlamıyla gerçekleştirmek, ancak kadınlar hayatın her alanında güçlü olursa mümkün. Kadınlarımızın potansiyellerini ortaya çıkarmak için hizmetlerimizi de çeşitlendiriyoruz” diye konuştu.

Aile Destek Merkezlerinin 2012 yılından bu yana faaliyet gösterdiğini kaydeden Bakan Göktaş, “ADEM’lerimizde kadınların psikososyal, sosyokültürel, mesleki ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunacak kurs ve eğitimler veriyoruz. ADEM’lerde yapılan her çalışmanın kadınların güçlenmesinde fark oluşturacağına inanıyoruz. Kadınlarımızın ekonomik hayatın içerisinde daha çok yer almasını hedefliyoruz” dedi.

"Bugüne kadar 3 milyon kişi faydalandı"

İhtiyaçlar doğrultusunda ülke genelinde ADEM’lerin yaygınlaştırılmasına devam edeceklerinin altını çizen Bakan Göktaş, “Kadınların kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlayan ADEM’lerimizden geçtiğimiz yıl 140 bin kişi yararlandı. Bugüne kadar faydalanan vatandaşlarımızın sayısı ise yaklaşık 3 milyona ulaşmış oldu” ifadelerini kullandı.

"75 ilde faaliyet gösteriyor"

Bakan Göktaş, “Güçlü kadın, güçlü aile ve güçlü Türkiye" ilkesiyle aile yapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "Hiç kuşkusuz toplumun en güçlü kalesi ailedir. Halihazırda 75 ilde faaliyet gösteren 544 ADEM’imiz de bu amaca en iyi şekilde hizmet ediyor" dedi.

ADEM’lerde kadınların mesleki ve kişisel gelişimlerinin yanı sıra aile içi iletişim, temel afet bilinci, sağlıklı beslenme ve çocuk haklarına dair eğitimlerin de bulunduğunu belirten Bakan Göktaş, şunları söyledi:

"Merkezlerimizde el sanatları, kuaförlük ve giyim kursları oldukça rağbet görüyor. Bunlara ek olarak Halk Eğitim Merkezlerinden gelen usta öğreticiler tarafından terzilik, aşçılık, bilişim teknolojileri, okuma-yazma, halı dokumacılığı, yabancı dil, yağlı boya, satranç kurslarının yanı sıra müzikal, kültürel, sosyal ve sportif kurslarımız da bulunuyor."

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