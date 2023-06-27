İstanbul Valisi Gül: İnsan odaklı çalışma yapacağız

İstanbul'un yeni valisi Davut Gül, Mısır Çarşısı'nı gezdi, Galata Köprüsü üzerinde balık tuttu, halkla bir araya geldi.

Göreve 8 Haziran'da başlayan Vali Gül, TRT Haber'in sorularını yanıtladı. İstanbul'da yapmak istediklerini anlattı. Eğitime öncelik vereceklerini belirtti. Okullardaki güçlendirme çalışmalarında sona gelindiğini ifade etti.

Kentsel dönüşüme dikkat çeken Vali Gül, taraflar arasında uzlaşmanın en önemli nokta olduğunu vurguladı. Mega kentin trafik sorununa ilişkin ise İstanbulluları alternatif ulaşım araçlarına teşvik edeceklerini söyledi.

Düzensiz göçle mücadeleye de değinen Gül, kayıt dışı göçmenlere taviz verilmeyeceğini belirtti. Gül, çakarlı araçların usulsüz kullanımına izin vermeyeceklerini de kaydetti.

Vali Gül, açıklamalarında şunları kaydetti;

Özellikle engelliler başta olmak üzere dezavantajlı gruplarla ilgili çalışmalar yapmak istiyoruz. İstanbul'da tekli eğitim hedefimiz var. Bütün okullarımızın tekli eğitim olduğu, herkesin okul öncesi eğitime erişebildiği, mesleki eğitimin payının yüksek olduğu, mezun olan bütün çocuklarımızın ya iş sahibi olduğu ya da üniversiteye yerleşebileceği bir eğitim alt yapısı olsun istiyoruz.

İstanbul'da okullar güçlendiriliyor

Yüzde 90'ın üzerinde sorun çözüldü. Güçlendirilmesi gerekenler hızlı şekilde güçlendiriliyor. Yıkılması gereken de yıkılıyor. İstanbul'un afetlere hazırlığıyla ilgili en hazırlıklı kurumların başında Milli Eğitim geliyor.

Kentsel dönüşüm

Hem ev sahipleri, dükkan sahipleri, yerel yöneticiler, hem devletimizin desteği, hem müteahhitlerin fedakarlığı bir araya geldiğinde dönüşüm hızlı şekilde olur. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'mızın çok güzel bir projesi başladı. Yarısı sizden yarısı bizden. İstanbul için de Türkiye için de olağanüstü bir şans. Bunu kaçırmamak lazım.

Mega kentin trafik sorunu

Araç trafiğinin bu kadar fazla olduğu bir yerde trafik polisini 5 katına çıkarsanız sorunu yine çözemezsiniz. Raylı sistemler başta olmak üzere toplu taşımanın payının daha da artması lazım. Alternatif ulaşım araçları deniz yolu başta olmak üzere bisiklet ki bu iklim açısından da çok önemli, tercih edilmesi lazım.

Düzensiz göçle mücadele

Arkadaşlarımızın her gün yaptığı kontrollerde yaklaşık 400-500 civarında düzensiz göçmen yakalanıyor ve bunlar sınır dışı ediliyor. İstanbul'a bir şekilde herhangi bir kaydı olmayanlar, yakaladığımız anda farklı bir muameleye tabii tutulmadan sınır dışı ediyoruz.

Çakarlı araçların kullanılması

Çakarlı araçların amaç dışı kullanılmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Sonradan çakar takılan araçlarda da denetimlerimiz devam edecek. İstanbul'da trafik kurallarına herkesin uymasını sağlamadan diğer sorunları da çözme ihtimalimiz yok.

Haber: Bahar Demirel

Kamera: Hayrettin Kavi