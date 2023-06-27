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Gündem
TRT Haber 27.06.2023 11:05

Irak'ın kuzeyinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Irak'ın kuzeyinde devam eden operasyon bölgelerinde teröristlerce kullanılan mağara, sığınak ve barınaklarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Irak'ın kuzeyinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kahraman Mehmetçik, Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirdiği operasyonlar ile teröristler tarafından kullanılan mağara, sığınak ve barınaklara tek tek girmeye devam ediyor. Daima milletinin emrinde ve görevinin başında olan Mehmetçiklerimiz, Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirdiği arama-tarama faaliyetlerinde teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdi." ifadelerine yer verildi.

Açıklamaya göre son olarak ele geçirilenler şöyle; 1 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek, 1 adet AK-47 piyade tüfeği, 22 adet RPG-7 antipersonel mühimmatı, 28 adet RPG-7 sevk fişeği, 2 adet RPG-7 antitank mühimmatı, 2 adet savunma tipi el bombası, 1 adet taarruz tipi el bombası, 122 adet AK-47 piyade tüfeği mühimmatı, 600 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek mühimmatı, 806 adet 14,5mm Doçka zırh delici mühimmatı, 234 adet 12,7mm Doçka zırh delici mühimmatı, 180 adet Dragunov mühimmatı, 43 adet 5.45x39mm NGSW mühimmatı, 2x25mm Doçka mühimmatı, 1 adet Kanas şarjörü, 5 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 1 adet telsiz, 1 adet gündüz görüş dürbünü, 1 adet büyük boy hilti ucu.

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Irakın Kuzeyi Terörle Mücadele Milli Savunma Bakanlığı
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