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Gündem
TRT Haber 27.06.2023 10:53

Erdoğan: Deprem konutlarının teslimatına ekim-kasım itibarıyla başlıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesine ilişkin "İnşa ve ihya faaliyetlerimiz bütün hızıyla devam ediyor. Deprem konutlarının ilk bölümünün teslimatına inşallah ekim-kasım ayları itibarıyla peyderpey başlıyoruz" dedi.

Erdoğan: Deprem konutlarının teslimatına ekim-kasım itibarıyla başlıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Şubat depremleri sebebiyle yüreklerin yandığı bu aylarda, Kurban Bayramı'nın vatandaşlar arasında kardeşlik iklimini daha da güçlendireceğine inandığını kaydetti.

Deprem felaketinde hayatını kaybeden 50 bini aşkın vatandaşı rahmetle yad eden Erdoğan, ailelerine sabır diledi.

"650 bin deprem konutunu tamamlamakta kararlıyız"

Depremin yaralarını sarmak, depremzedeleri en kısa sürede yeni yuvalarına kavuşturmak için çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini aktaran Erdoğan, "Geride bıraktığımız seçim döneminde de bu hassasiyetimizi koruduk. Deprem bölgesindeki kardeşlerimizi sık sık ziyaret etmek suretiyle hem acılarını paylaştık hem de sahada yürütülen çalışmaları bizzat takip ettik." dedi.

İnşa ve ihya faaliyetlerinin bütün hızıyla devam ettiğini vurgulayan Erdoğan, "Deprem konutlarının ilk bölümünün teslimatına inşallah ekim-kasım ayları itibarıyla peyderpey başlıyoruz. Milletimize söz verdiğimiz şekilde 319 bini ilk 1 sene içerisinde olmak üzere toplam 650 bin deprem konutunu tamamlamakta kararlıyız." diye konuştu.

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Deprem Recep Tayyip Erdoğan
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