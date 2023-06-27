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Gündem
TRT Haber 27.06.2023 06:44

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesini hedef alan Reuters'a tepkiler

Reuters haber ajansının Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesini hedef aldığı habere siyasilerden tepkiler peş peşe geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesini hedef alan Reuters'a tepkiler

İngiltere merkezli haber ajansı Reuters, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesini hedef aldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile habere tepki gösterdi:

"NATO Zirvesi öncesi Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Sayın Bilal Erdoğan'a yönelik manipülasyon ve yalan haber yapan Reuters haber ajansını kınıyorum. Herkes bilmelidir ki Türkiye Cumhuriyeti uluslararası hukuk çerçevesinde milli menfaatleri ile hareket eder."


 

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Yapılan haber basın özgürlüğünün sınırlarını aşmıştır ve dezenformasyondan ibarettir" dedi:

“Haberin içinde hem "teyit edemedik" diyeceksiniz hem de buna rağmen teyit edemediğiniz içeriği haberleştirerek Sayın Cumhurbaşkanımız ve ailesi hakkında itibar suikastına yöneleceksiniz. Kaldı ki, demokratik hukuk devletlerinde ve uluslararası hukukta basın özgürlüğünün sınırları bellidir ve yalan haberle şahsiyet haklarının ihlali kesinlikle kabul edilemez.”


 

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, söz konusu haberin dezenformasyon ürünü olduğunu belirtti, "Gazetecilik tarihi açısından kara bir lekedir" dedi:

Şunu çok net şekilde vurgulamak isteriz ki, Türkiye’ye baskı yapmak amacıyla Türkiye karşıtı lobi ve kamu otoritelerince yönlendirilen bu operasyonel haber, Türkiye’nin ilkesel tutumuna asla zarar veremeyecektir.

Altun, haberin NATO liderler zirvesi öncesinde yayımlanmasının akla ciddi soru işaretleri getirdiğini de kaydetti.


 

AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım da habere tepki göstererek Rueters'ı kınadı:

“Manipülasyon ve yalan haber yapan Reuters haber ajansını kınıyorum. Mesnetsiz iddialarla Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı ve ailesini yıpratmaya çalışanlar asla emellerine ulaşamayacaklar.”


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