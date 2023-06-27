Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesini hedef alan Reuters'a tepkiler

İngiltere merkezli haber ajansı Reuters, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesini hedef aldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile habere tepki gösterdi:

"NATO Zirvesi öncesi Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Sayın Bilal Erdoğan'a yönelik manipülasyon ve yalan haber yapan Reuters haber ajansını kınıyorum. Herkes bilmelidir ki Türkiye Cumhuriyeti uluslararası hukuk çerçevesinde milli menfaatleri ile hareket eder."

NATO Zirvesi öncesi Cumhurbaşkanımız @RTErdogan’ın oğlu Sayın Bilal Erdoğan’a yönelik manipülasyon ve yalan haber yapan Reuters haber ajansını kınıyorum.



Herkes bilmelidir ki Türkiye Cumhuriyeti uluslararası hukuk çerçevesinde milli menfaatleri ile hareket eder. — Cevdet Yılmaz (@_cevdetyilmaz) June 26, 2023

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Yapılan haber basın özgürlüğünün sınırlarını aşmıştır ve dezenformasyondan ibarettir" dedi:

“Haberin içinde hem "teyit edemedik" diyeceksiniz hem de buna rağmen teyit edemediğiniz içeriği haberleştirerek Sayın Cumhurbaşkanımız ve ailesi hakkında itibar suikastına yöneleceksiniz. Kaldı ki, demokratik hukuk devletlerinde ve uluslararası hukukta basın özgürlüğünün sınırları bellidir ve yalan haberle şahsiyet haklarının ihlali kesinlikle kabul edilemez.”

Reuters haber ajansı tarafından servis edilen, gerçek dışı iddialar içeren asılsız haber, basın özgürlüğü sınırlarını aşan, tamamen karalamaya ve ülkemiz aleyhine algı oluşturmaya yönelik dezenformasyondan ibarettir.



Haberin içinde, hem “teyit edemedik” diyeceksiniz, hem de… pic.twitter.com/nYSrGwDWM1 — Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) June 26, 2023

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, söz konusu haberin dezenformasyon ürünü olduğunu belirtti, "Gazetecilik tarihi açısından kara bir lekedir" dedi:

Şunu çok net şekilde vurgulamak isteriz ki, Türkiye’ye baskı yapmak amacıyla Türkiye karşıtı lobi ve kamu otoritelerince yönlendirilen bu operasyonel haber, Türkiye’nin ilkesel tutumuna asla zarar veremeyecektir.

Altun, haberin NATO liderler zirvesi öncesinde yayımlanmasının akla ciddi soru işaretleri getirdiğini de kaydetti.

Reuters haber ajansının bugün, özel dosya başlığıyla abonelerine servis ettiği ve Sayın Cumhurbaşkanımızın oğlu Sayın Bilal Erdoğan’a yönelik mesnetsiz iddialarla dolu bir senaryodan müteşekkil sözde haber; gazetecilik tarihi açısından hem kara bir lekedir hem de 171 yıllık bir… pic.twitter.com/twEZa3OtSB — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) June 26, 2023

AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım da habere tepki göstererek Rueters'ı kınadı:

“Manipülasyon ve yalan haber yapan Reuters haber ajansını kınıyorum. Mesnetsiz iddialarla Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı ve ailesini yıpratmaya çalışanlar asla emellerine ulaşamayacaklar.”