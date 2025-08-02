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Gündem
AA 02.08.2025 10:09

İstanbul polisinden "huzur" uygulaması: 830 gözaltı

"Huzur İstanbul" uygulaması kapsamında yapılan denetimlerde 830 kişi gözaltına alındı.

İstanbul polisinden "huzur" uygulaması: 830 gözaltı
[Fotograf: AA]

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğünün koordinesinde dün gerçekleştirilen uygulama, iki aşamalı olarak yapıldı.

İlk aşamada, saat 20.00-22.00 arasında 212 noktada 1385 personelin katılımıyla sabit yol uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamaya ayrıca bir polis helikopteri ile Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı 5 bot da destek verdi.

İkinci aşamada ise saat 22.00-23.59 arasında 1323 personelin katılımıyla umuma açık yerlere yönelik denetimler yapıldı.

Uygulama kapsamında 335 bin 512 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması gerçekleştirildi. Aralarında çeşitli suçlardan aranan 347 şüphelinin de bulunduğu toplam 830 kişi gözaltına alındı.

Denetimlerde 23 ruhsatsız tabanca, 3 tüfek, 18 kurusıkı tabanca, 50 fişek ile 1158 gram uyuşturucu, 210 uyuşturucu hap ve uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Umuma açık 368 iş yerini denetleyen ekipler, 3 yabancı uyruklu kişi hakkında da işlem yaptı.

Trafik denetimlerinde ise 41 bin 845 araç ve 3287 motosikletin kontrolü gerçekleştirildi. 2317 araç ve motosiklet ile 17 sürücüye işlem uygulanırken,12 araç trafikten men edildi.

Denetimlerde toplam 1 milyon 5 bin 779 lira trafik cezası kesildi.

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