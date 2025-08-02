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TRT Haber 02.08.2025 08:43

14 ilde DEAŞ operasyonu: 26 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör örgütü DEAŞ'a yönelik 14 ilde jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda 26 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

14 ilde DEAŞ operasyonu: 26 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Adana, Aksaray, Ankara, Burdur, Çankırı, Denizli, Elazığ, İstanbul, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırşehir, Mersin, Şanlıurfa ve Van'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlar gerçekleştirildiğini bildirdi.

Bakan Yerlikaya, yakalanan şüphelilerin DEAŞ terör örgütüne üye olduklarının, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıklarının ve terör örgütüyle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağladıklarının tespit edildiğini belirtti.

Operasyonlar neticesinde çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyalin de ele geçirildiğini kaydeden Yerlikaya, operasyonları koordine eden valileri, cumhuriyet başsavcılıklarını, Jandarma TEM Daire Başkanlığını, İl Jandarma Komutanlığı ve jandarmayı tebrik etti.

Yerlikaya, "Terörle mücadelemiz, yalnızca kolluk kuvvetlerimizin sahadaki operasyonlarıyla sınırlı olmayan; güvenlik, istihbarat, iletişim ve uluslararası iş birliğini kapsayan çok boyutlu bir devlet refleksine dayanır." ifadelerini kullandı.

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DEAŞ Terörle Mücadele
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