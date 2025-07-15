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Gündem
AA 15.07.2025 11:23

İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda 51 zanlı yakalandı

FETÖ'ün güncel yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 15 ilde düzenlenen operasyonda 51 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda 51 zanlı yakalandı
[Fotograf: AA]

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca "FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün" güncel yapılanmasına yönelik soruşturmada, kentin bölgelere ayırıldığı, her bölgeye sorumlu örgüt üyesi verildiği belirlendi.

Şüphelilerin Milli Eğitim Bakanlığındaki (MEB) yapılanması içerisinde örgütsel faaliyetlerine devam ettiği, toplantı ve kurban organizasyonlarıyla örgüte yeniden bağlılığı amaçladıkları tespit edilen soruşturmada, terör örgütüne yeni eleman kazandırmaya çalıştıkları, örgüt üyelerinin birlik ve beraberliğini sağlamak amacıyla da izdivaç faaliyetlerini devam ettirdikleri anlaşıldı.

Video konferans uygulamasıyla veya İstanbul'da belirlenen adreste düzenli şekilde yapılan toplantılarda, örgütün talimatlarının örgütsel ve hiyerarşik şekilde alt kademelere aktarılmasının sağlandığı belirlendi.

FETÖ'yle bağlantıları olduğuna ilişkin haklarında beyanlar bulunan 63 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 15 ilde düzenlenen operasyonda 51 şüpheli gözaltına alındı. 5 zanlının yasa dışı yollardan yurt dışına kaçtığı tespit edildi.

Şüphelilerin adreslerinde 17 bin 150 avro, 6 bin 580 dolar, 138 bin lira ve örgüt elebaşına ait 7 yasaklı kitap ve yayın ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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