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TRT Haber 15.07.2025 10:50

FETÖ'cüler MİT ve Ankara Emniyetini de hedef aldı

Milli İstihbarat Teşkilatı ile Ankara Emniyet Müdürlüğü, Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişiminde hedef aldığı kritik noktalardandı. Türkiye'nin güvenliği için cansiperane bir şekilde çabalayan iki teşkilatın da kahramanları o gece darbecilerle ağır çatışmalara girdi. FETÖ'cü hainlerin iki kurumu da ele geçirmesine izin verilmedi.

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Tarih, 15 Temmuz 2016. Yer, Ankara Yenimahalle'deki Milli İstihbarat Teşkilatı binası. Sakin geçen gün, öğle saatlerinde gelen ihbarla hareketlendi. O ihbar; sadece o günü değil, ülkenin geleceğini de değiştirdi.

MİT'e gelen kişi, Kara Havacılık Komutanlığı'nda görevli bir binbaşıydı. "Söyleyeceklerim çok önemli" dedi. Yaptığı ihbar, enine boyuna değerlendirildi.

MİT'e gelen ihbar, darbecileri deşifre etti

Dönemin MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Genelkurmay Başkanlığı'na giderek Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'la görüştü.

Bu görüşme, FETÖ'cü hainlerin bütün hesaplarını bozdu. Darbe planının deşifre olduğunu düşünen üniformalı teröristler, 16 Temmuz saat 3'te planladıkları o kanlı kalkışmayı 15 Temmuz akşamına çekti.

FETÖ'nün devleti ele geçirme planının önünde engel gördüğü kurumların başında da MİT vardı. Bu yüzden darbeciler, saat 22.38'de istihbaratın kalbini hedef aldı.

FETÖ'cülerin kontrolündeki askeri bir helikopter MİT'in karargahını taradı. MİT mensupları karşılık verdi, çatışma uzun süre devam etti. İsimsiz kahramanlar, bir destan daha yazarak darbecileri geri çekilmek zorunda bıraktı.

Emniyet, FETÖ'cü hainlere bırakılmadı

15 Temmuz'da FETÖ'cü darbecilerin hezimete uğradığı bir diğer nokta da Ankara Emniyet Müdürlüğü'ydü.

Hainler, zırhlı personel taşıyıcılarla geldi. Amaçları, Ankara emniyetini ele geçirmekti. Hedef gözetmeksizin polis ve vatandaşların üzerine kurşun yağdırdılar. Bununla da kalmayıp savaş uçaklarıyla bombaladılar.

Ancak tahmin bile edemeyecekleri direnç ile karşılaştılar. Polisi, sivili orada da etten duvar ördü.

7'si polis, 13 şehidin verildiği Ankara İl Emniyet Müdürlüğü adeta küllerinden yeniden doğdu.
Bombalanan bina yıkıldı yerine yenisi yükseldi.

Hem Milli İstihbarat Teşkilatı'nın hem de Ankara emniyetinin FETÖ ile mücadelesi aralıksız devam ediyor.

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