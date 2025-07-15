Türk ordusu 15 Temmuz hain darbe girişiminden güçlenerek çıktı

Türk Silahlı Kuvvetleri, 15 Temmuz hain kalkışmasının hemen ardından, içindeki hainleri hızla temizledi.

Gücünden hiçbir şey kaybetmeyen TSK, aksine her geçen gün daha da güçlendi.

Ebedi Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk olan Türk Silahlı Kuvvetleri, dünyada ancak sayılı ordunun başarabileceği kritik operasyonları art arda gerçekleştirdi.

Fırat Kalkanı Harekatı

İlk adım, 15 Temmuz hain kalkışmasından yalnızca bir ay sonra atıldı. Türk ordusu, sahadaki gücünün tüm dünyaya gösterdi.

Fırat Kalkanı Harekatı, 24 Ağustos 2016'da başladı Hain kalkışmadan hemen sonra icra edildi. Türk ordusunun sahadaki gücü gösterildi.

Amaç, Suriye’nin kuzeyinde DEAŞ başta olmak üzere terör unsurlarını etkisiz hale getirmekti.

Türk ordusu, 243 meskun mahalde toplam 2 bin 45 kilometrekarelik alanı terörden temizledi.

Cerablus, El Bab ve Dabık hattında 7 bin 500'e yakın terörist etkisiz hale getirildi.

Zeytin Dalı Harekatı

İki yıl sonra bu kez Afrin’de terör örgütü PKK/PYD hedefteydi.

20 Ocak 2018'de başlatılan Zeytin Dalı Harekatı ile 2 bin kilometrekarelik alan teröristlerden arındırıldı. 8 bin 254 terörist etkisiz hale getirildi.

Barış Pınarı Harekatı

Takvim yaprakları 9 Ekim 2019'u gösterdiğinde, Barış Pınarı Harekatı başladı.

Tel Abyad ve Resulayn'da 4 bin 806 terörist etkisiz hale getirildi. 605 yerleşim yerini kapsayan 4 bin 219 kilometrekarelik alan terörden temizlendi.

Bahar Kalkanı Harekatı

10 Şubat 2020 yılında bu kez Esed rejiminin İdlib'deki saldırılarının durdurulması için harekete geçildi.

Türk ordusu, Esed rejimine ait 3 uçak, 8 helikopter, 4 İHA, 156 tank, 51 obüs ve 8 hava savunma sistemini imha etti.

3 bin 476 rejim unsuru etkisiz hale getirildi. 370 meskun mahal ve 3 bin 394 kilometrekarelik alan kontrol altına alındı.

Yaklaşık 4 yıl içinde gerçekleştirilen 4 harekat ile Suriye sınırının yüzde 63'ü ilerinden kontrol altına alındı. Kontrol sağlanan 11 bin 628 kilometrekarelik alanda toplam 24 bin 33 terörist etkisiz hale getirildi. Yüzlerce kilometrelik tünel ağı da imha edildi. 1 milyona yakın Suriyeli evlerine kavuştu.

Pençe Operasyonları

2019’da Irak'ın kuzeyinde başlayan Pençe Serisi Operasyonlar ile girilemez denilen yerlere girildi.

2 bin 354 terörist etkisiz hale getirildi, 3 bin 765 mağara temizlendi.

Operasyonlar neticesinde 302 kilometrelik Irak sınırının tamamı ileriden kontrol edilmeye başlandı.

Bu süreçte Türk Silahlı Kuvvetleri, sadece terörle değil, küresel krizlerle mücadelede de rol üstlendi.

Libya’da, meşru yönetime destek sağlandı. Yürütülen danışmanlık, eğitim ve koordinasyon faaliyetleri ile sahadaki denge Türkiye lehine değişti.

Milli savunma sanayii sahada güce dönüştü

İnsansız hava araçları, zırhlı kara araçları, mühimmat ve elektronik harp sistemlerinde dünyaya örnek gösterilen yerli üretim, sahada güce dönüştü.

15 Temmuz gecesi hedef alınan Türk ordusu, dünyaya örnek bir yeniden doğuş hikayesine imza attı.