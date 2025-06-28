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Gündem
AA 28.06.2025 17:04

İstanbul merkezli FETÖ operasyonu: 11 tutuklama

FETÖ'nün emniyetteki mahrem yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 14 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10'u aktif emniyet personeli 11 zanlı tutuklandı.

İstanbul merkezli FETÖ operasyonu: 11 tutuklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün emniyetteki mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 13'ü aktif emniyet personeli 21 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 7'si, "etkin pişmanlık" hükümleri kapsamında ifade verdikten sonra emniyetten serbest kaldı.

Sağlık kontrolünden geçirilen 14 zanlı, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.

Savcılıktaki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 10'u aktif emniyet personeli 13'ü tutuklama, 1'i "ev hapsi" şeklindeki adli kontrol tedbiri istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Hakimlik, 10'u aktif emniyet personeli 11 zanlının tutuklanmasına karar verdi.

1'ine "ev hapsi" olmak üzere 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanması kararlaştırıldı.

Ne olmuştu?

Başsavcılıkça yürütülen soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesince yapılan çalışmalarda, FETÖ/PDY'nin emniyetteki mahrem yapılanmasında, Arnavutköy Polis Meslek Eğitim Merkezi ve Şükrü Balcı Polis Meslek Yüksek Okulunda 21 şüphelinin faaliyet gösterdiği tespit edilmişti.

Polis ekiplerince, İstanbul, Ankara, Aydın, Antalya, Balıkesir, Batman, Erzincan, Gaziantep, İzmir, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Samsun ve Sivas'ta eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

Operasyonda, 13'ü aktif, 6'sı ihraç edilmiş emniyet personeli ile 2 sözde emniyet mahrem imamı gözaltına alınmıştı..

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