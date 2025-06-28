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Gündem
TRT Haber 28.06.2025 16:12

Bakan Yumaklı: İki günde 113 noktada orman yangını çıktı, 6'sı devam ediyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Son iki günde 113 büyük ölçekli yangın meydana geldi, bunlardan sadece 6 orman yangını kaldı. Risk teşkil eden 3 yangın da sürüyor" dedi.

Bakan Yumaklı: İki günde 113 noktada orman yangını çıktı, 6'sı devam ediyor

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Türkiye genelinde devam eden orman yangınlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Dün Sakarya'nın Taraklı ilçesinde başlayıp Bilecik tarafına sıçrayan yangın alanında incelemelerde bulunan Yumaklı, gazetecilere, son iki günde 113 büyük ölçekli yangının meydana geldiğini, çalışmaların sürdüğü 6 yangının kaldığını belirtti.

Bakan Yumaklı, risk teşkil eden 3 yangının bulunduğunu aktararak, şu ana kadar Sakarya'da 2 mahalle, Bilecik'te ise 11 köyün tedbiren tahliye edildiğini söyledi.

Sakarya-Bilecik orman yangınında 3 gözaltı

Sakarya ve Bilecik'teki yangınlarda vatandaşlardan sağlık problemi yaşayan kimsenin olmadığına değinen Yumaklı, "Yangının çıkış sebebi olduğu değerlendirilen 3 kişi, Valiliğimizin talimatıyla gözaltına alınmış durumda." diye konuştu.

Bakan Yumaklı, yangının etki alanına ilişkin bilginin alevlerin sönmesine müteakip kamuoyuyla paylaşılacağını kaydetti.

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İbrahim Yumaklı Orman Yangını Tarım ve Orman Bakanlığı Sakarya Bilecik
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