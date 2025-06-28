Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Yalçın'a "geçmiş olsun" ziyareti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan ayrılarak Yalçın'ın tedavi gördüğü İstanbul Florence Nightingale Hastanesi'ne geldi.

Yalçın'ı hastane odasında ziyaret ederek "geçmiş olsun" temennisinde bulunan Erdoğan, doktorlardan sağlık durumuna ilişkin bilgi aldı.

Erdoğan, daha sonra aynı hastanede tedavi gören eski İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu, Katmerciler Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Katmerci ile eski AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik'in eşi Birgül Çelik'i ziyaret etti.

Hastanede tedavi gören hastaların yakınlarıyla da sohbet edip, fotoğraf çektiren Erdoğan, daha sonra Ziraat Bankası 4. Tarım Ekosistemi Buluşması programına katılmak üzere Haliç Kongre Merkezi'ne hareket etti.

Olay

Muğla'da, 25 Haziran günü denizde geçirdiği kaza sonucu yaralanan Yalçın, Bodrum Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından Milas-Bodrum Havalimanı'ndan ambulans uçakla İstanbul'a getirilmişti.

Beraberindeki sağlık ekibiyle Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kontrollü şekilde ambulansa alınan Yalçın, sedyede getirildiği İstanbul Florence Nightingale Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.