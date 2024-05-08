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Gündem
AA 08.05.2024 10:46

İstanbul Havalimanı'nda uçuşlar devam ediyor

İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Havalimanı'nda kargo uçağının gövde üzerine iniş yapmasıyla ilgili, "İstanbul Havalimanı, dünyanın en kapsamlı en nitelikli havaalanlarından bir tanesi. Dolayısıyla da herhangi bir pistte olan aksaklık uçuşları etkilemiyor, uçuşlar devam ediyor" dedi.

İstanbul Havalimanı'nda uçuşlar devam ediyor

Gül, Hasdal'daki İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Toplantı Salonu'nda düzenlediği 2024'ün ilk 4 ayı emniyet değerlendirme toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İstanbul Havalimanı'nda kargo uçağı gövde üzerine iniş yaptı
İstanbul Havalimanı'nda kargo uçağı gövde üzerine iniş yaptı

Bir gazetecinin, sabah saatlerinde İstanbul Havalimanı'nda yabancı bir kargo şirketine ait kargo uçağının iniş takımlarının arızalanması üzerine gövde üzerine iniş yaptığını hatırlatarak, "Bununla ilgili havalimanındaki son durum nedir, uçuşlara açık mı?" sorusu üzerine Gül, şunları söyledi:

"İstanbul Havalimanı, dünyanın en kapsamlı en nitelikli havaalanlarından bir tanesi. Dolayısıyla da herhangi bir pistte olan aksaklık uçuşları etkilemiyor, uçuşlar devam ediyor. Burada da ön tekerlerinden çıkan arızandan dolayı inişinde ufak bir problem oldu. Herhangi bir can kaybı yok, herhangi bir mal kaybı yok. Çok şükür korkulacak bir durum yok."

"Uçuş trafiği ve operasyon sorunsuz bir şekilde devam etmektedir"

İGA Havalimanı İşletmesi AŞ tarafından yapılan açıklamada inişin sorunsuz gerçekleştiği ve uçuş trafiğinde bir aksama olmadığı vurgulandı. 

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"FedEx firmasına ait Boeing 767 tipi kargo uçağı teknik bir nedenden dolayı ön iniş takımları açılmadan İGA İstanbul Havalimanı’na, hava trafik kontrol kulesinin yönlendirmesi ile başarılı bir iniş yapmıştır. Gövde üzeri kontrollü iniş öncesi, pistte hazır bekleyen İGA İstanbul Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele ekibinin (ARFF), uçağa anında müdahalesiyle hiç bir can kaybı yaşanmadan kaza kontrol altına alınmıştır. Olay sonrası sadece 16R pisti geçici süreliğine hava trafiğine kapatılmıştır. İGA İstanbul Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele ekibinin (ARFF), uçağın güvenli bir alana taşınması ve pistin uçuş trafiğine açılmasına yönelik çalışmaları sürmektedir. Yedek pistler dahil olmak üzere tüm diğer pistlerde uçuş trafiği ve operasyon sorunsuz bir şekilde devam etmektedir."

 

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