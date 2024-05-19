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Dünya
AA 19.05.2024 19:51

İran Genelkurmay Başkanı, Reisi'nin helikopterinin bulunması için tüm imkanların kullanılmasını istedi

İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopterin bulunması için tüm imkanların seferber edilmesi talimatını verdi.

İran Genelkurmay Başkanı, Reisi'nin helikopterinin bulunması için tüm imkanların kullanılmasını istedi
[Fotograf: AA]

İran devlet televizyonu, Bakıri'nin konuya ilişkin açıklamasını paylaştı.

Bakıri, "Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopterinin bulunması ve kurtarma çalışmaları için İran Ordusu ve İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun tüm imkan ve teçhizatları kullanılmalıdır." dedi.

İran silahlı kuvvetlerinin olayın başından itibaren çalışmalarda yer aldığı aktarıldı.

Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, bugün helikopterle, İran-Azerbaycan sınırında bir barajın açılış törenine katılmıştı.

İran devlet televizyonu, Reisi’nin helikopterinin bölgeden dönerken sert iniş yapması suretiyle kaza meydana geldiğini; Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Doğu Azerbaycan Eyalet Valisi Malik Rahmeti ve Tebriz Cuma İmamı Ayetullah Ali Haşim'in de helikopterde bulunduğunu duyurmuştu.

Arama kurtarma ekipleri olumsuz hava koşulları nedeniyle çalışmaların güçlükle sürdüğünü bildiriyor.

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