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Dünya
AA 19.05.2024 20:43

AB: İran'ın talebi üzerine hızlı müdahale uydu haritalama hizmetimizi etkinleştirdik

Avrupa Birliği (AB), İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve bazı yetkilileri taşıyan helikopterin kazaya uğraması nedeniyle İran'ın talebi üzerine hızlı müdahale uydu haritalama hizmetini etkinleştirdiğini bildirdi.

AB: İran'ın talebi üzerine hızlı müdahale uydu haritalama hizmetimizi etkinleştirdik
[Fotograf: Reuters]

AB Komisyonunun kriz yönetimi ve insani yardımlardan sorumlu üyesi Janez Lenarcic, X hesabından yaptığı açıklamada, İran'ın yardım talebi üzerine helikopter kazası nedeniyle Copernicus Acil Durum Yönetim Hizmeti'nin aktive edildiğini duyurdu.

"Yakından izliyoruz" mesajı

AB Konseyi Başkanı Charles Michel de "AB üye ülkeleri ve ortaklarımızla durumu yakından takip ediyoruz." mesajını paylaştı.

İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopter kaza yaptı
İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopter kaza yaptı

Reisi’yi taşıyan helikopterin kazaya uğraması

Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, bugün helikopterle, İran-Azerbaycan sınırında bir barajın açılış törenine katılmıştı.

İran devlet televizyonu, Reisi’nin helikopterinin bölgeden dönerken sert iniş yapması suretiyle kaza meydana geldiğini; Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Doğu Azerbaycan Eyalet Valisi Malik Rahmeti ve Tebriz Cuma İmamı Ayetullah Ali Haşim'in de helikopterde bulunduğunu duyurmuştu.

Dışişleri: Arama faaliyetlerine her türlü desteğin sağlanması için harekete geçilmiştir
Dışişleri: Arama faaliyetlerine her türlü desteğin sağlanması için harekete geçilmiştir

Arama kurtarma ekipleri olumsuz hava koşulları nedeniyle çalışmaların güçlükle sürdüğünü bildiriyor.

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