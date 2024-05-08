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Gündem
AA 08.05.2024 09:52

"Türkiye-Katar Gazze İyilik Gemisi" yola çıktı

"Türkiye-Katar Gazze İyilik Gemisi" 1900 ton insani yardım malzemesiyle Mersin Limanı'ndan, Gazze'ye en yakın bölge olan Mısır'ın El-Ariş Limanı'na doğru yola çıktı.

"Türkiye-Katar Gazze İyilik Gemisi" yola çıktı
[AA (Arşiv)]

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda Katar Kalkınma Fonu, sivil toplum kuruluşları ve Sağlık Bakanlığınca temin edilen gıda, sağlık, hijyen ve barınma malzemelerinden oluşan 1900 ton insani yardım malzemesi, "Türkiye-Katar Gazze İyilik Gemisi"ne yüklendi.

Mersin Uluslararası Limanı'ndaki hazırlıkların tamamlanmasının ardından törenle yola çıkan gemi, yaklaşık 40 saat sonra Gazze'ye en yakın bölge olan Mısır'ın El-Ariş Limanı'na varacak.

Bugüne kadar AFAD, Sağlık Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Türk Kızılay ve sivil toplum kuruluşları işbirliğinde 13 uçak ve 10 gemiyle toplamda 52 bin 16 ton çeşitli insani yardım malzemesi Gazze'ye ulaştırıldı.

Ayrıca bölgede sivillerin su ihtiyacını karşılamak için Mısır Kızılayı işbirliğiyle hayata geçirilen Mısır'dan şişelenmiş su tedarik edilmesi projesi kapsamında bugüne kadar ulaştırılan su miktarı 1735 ton oldu.

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AFAD Gazze Katar Kızılay Mersin Sağlık Bakanlığı
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