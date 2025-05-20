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TRT Haber 20.05.2025 08:07

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yolsuzluk soruşturmasında üçüncü dalga

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında, 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Aralarında İBB Basın Yayın Daire Başkanı Taner Çetin'in de yer aldığı 18 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yolsuzluk soruşturmasında üçüncü dalga

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması sürüyor.

Soruşturma kapsamında, Ekrem İmamoğlu ile Beylikdüzü Belediye Başkanlığından itibaren irtibatlı olan Taner Çetin'in, MEDYA AŞ Yönetim Kurulu Başkanı tutuklu şüpheli Murat Ongun'a bağlı olarak Medya AŞ ve Kültür A.Ş'de karıştığı eylemlere ilişkin inceleme yapıldı.

Çetin'in kendisine yakın şirketler üzerine ihaleler organize ettiği, ihaleleri alan şirketlerden "rüşvet" alarak maddi menfaat sağladığı ve bu menfaatlerle mal varlıkları edindiği iddia edildi.

22 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından soruşturma dosyasına sunulan bilgilere göre, Çetin'in, söz konusu satın almalarında ödemeleri doğrudan Medya AŞ ve Kültür AŞ'den iş alan firmalara yaptırdığı, yine bu şirketlerin diğer personeline de para transferi yapıldığı iddia edildi.

Soruşturmada, şüpheli Taner Çetin'in karıştığı adrese teslim ihale ve bu ihalelerden rüşvet alınması süreçlerinde yer aldığı tespit edilen 22'si İBB personeli, şirket temsilcisi ve şirket çalışanı şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi.

Operasyonda şu ana kadar 18 şüpheli gözaltına alındı.

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