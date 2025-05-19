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Gündem
AA 19.05.2025 22:43

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP Genel Başkanı Özel'in açıklamalarına tepki

AK Parti Sözcüsü Çelik, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in genel başkanlığı 'kopyacı' bir genel başkanlıktır. Özgür Özel'in söylemlerinin çoğu Avrupa aşırı sağının kopyasıdır" açıklamasını yaptı.

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP Genel Başkanı Özel'in açıklamalarına tepki
[Fotograf: AA]

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Özel'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik "Küresel bir lider değil, yerel bir diktatörsün." dediğini hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı bu ifadeyi ilk ve en çok kullananların Avrupa faşistleri olduğunu belirten Çelik, şunları kaydetti:

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in genel başkanlığı 'kopyacı' bir genel başkanlıktır. Özgür Özel'in söylemlerinin çoğu Avrupa aşırı sağının kopyasıdır. Şimdi de Avrupa faşistlerinin tercümanlığına soyunmuş. Bırakın küresel liderliği, yerel bir lider bile olamamış birinin, Cumhurbaşkanı'mızın liderliği hakkında söz söylemesi trajik bir durumdur."

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