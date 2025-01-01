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HABER GİRİŞ
01.01.2025 06:19
, 01.01.2025 06:21
SON GÜNCELLEME
01.01.2025 06:21
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı
İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle gemi trafiği çift yönde ve geçici olarak askıya alındı.
Ayrıntılar gelecek...
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