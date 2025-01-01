Açık -0.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 01.01.2025 06:19

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı

İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle gemi trafiği çift yönde ve geçici olarak askıya alındı.

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı

Ayrıntılar gelecek...

ETİKETLER
İstanbul
Sıradaki Haber
Belçika Dışişleri Bakanı Bernard Quintin Türkiye'ye geliyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:11
Bitkisel üretimde yeni destekleme modeli uygulamada
07:09
Patent başvurularında geçerli olacak ücretler belirlendi
07:06
İstanbul'da Filistin'e destek yürüyüşü nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı
06:50
Yeni yılın ilk hafta sonu yağışlı geçecek
06:30
Aralık enflasyonu cuma günü açıklanacak
06:23
BM: Filistin topraklarında 2024 en fazla "işgalci" şiddeti ve ölüm yaşanan yıl oldu
Gök vatanın 'demir kartalları' yeni yıla vatan nöbetinde giriyor
Gök vatanın 'demir kartalları' yeni yıla vatan nöbetinde giriyor
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Darülaceze sakinleriyle bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Darülaceze sakinleriyle bir araya geldi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ