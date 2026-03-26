Trump'a destek yüzde 36 ile en düşük seviyede

Geçtiğimiz hafta yüzde 40 bandında olan bu oran, özellikle 28 Şubat’ta başlayan askeri operasyonların ardından galon başına yaklaşık 1 dolar zamlanan benzin fiyatları nedeniyle sert bir düşüş yaşadı.

Trump’ın 2024 seçim kampanyasının ana vaadi olan yaşam maliyetini düşürme konusunda halkın güveni ciddi şekilde sarsılmış durumda.

Ankete katılanların sadece dörtte biri başkanın yaşam maliyeti yönetimini onaylarken, genel ekonomik yönetim onayı yüzde 29 ile hem Trump’ın önceki döneminin hem de halefi Joe Biden’ın en düşük seviyelerinin altına geriledi.

Savaşa bakış açısı da benzer bir eğilim gösteriyor. Göreve gelirken "aptalca savaşlardan" kaçınma sözü veren Trump’ın İran saldırılarını onaylayanların oranı yüzde 35’e düşerken, halkın yüzde 61’i bu askeri harekatı desteklemediğini belirtti.

Katılımcıların yüzde 46’sı bu çatışmanın uzun vadede ABD’yi daha az güvenli hale getireceğine inanıyor.

Kendi partisi içinde de çatlaklar belirmeye başlayan Trump için yaşam maliyeti konusu en büyük risk faktörü olarak öne çıkıyor.

Cumhuriyetçi seçmenler arasında başkanın ekonomi yönetimini onaylamayanların oranı bir haftada yüzde 27’den yüzde 34’e yükseldi.

Bu durum, Kasım ayında yapılacak ara seçimler öncesinde Demokratlar için ekonomi ve ulusal güvenlik gibi geleneksel olarak Cumhuriyetçilerin hakim olduğu alanlarda yeni bir alan açıyor.