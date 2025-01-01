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Gündem
TRT Haber 01.01.2025 01:07

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2024'ün yatırımlarını, hizmetlerini ve projelerini paylaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2024 yılını sosyal medya hesaplarından değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2024'ün yatırımlarını, hizmetlerini ve projelerini paylaştı

Yılın son günü sabah saatlerinde değerlendirmelerine başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, hükümetin 2024 yılında yaptığı önemli icraatları tek tek takipçileriyle paylaştı.

20 ana başlıkta, 239 farklı infografikle icraatların anlatıldığı paylaşımlar, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "2024 yılı özeti" paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "2024 yılı özeti" paylaşımı

3’er dakika arayla, sabah 10’dan yeni yılın ilk dakikasına kadar yapılan paylaşımlarda savunma sanayii yatırımlarından milli eğitime, spordan ekonomiye kadar birçok başlıkta 2024 yılında yapılan yatırımlar, hizmetler ve projeler hatırlatıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2025 yılının ilk dakikasında da gün boyu paylaştığı görsellerin bulunduğu bir video kolaj paylaşımında bulundu. 

 

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