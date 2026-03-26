Çok Bulutlu 6.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
Al Jazeera 26.03.2026 08:41

Deniz trafiğinde son durum ne?

Umman Denizi'nde gemi trafiğinin durma noktasına geldiğine dair raporlar, savaşın üçüncü haftasında Hürmüz Boğazı'ndaki tıkanıklığın ciddiyetini ortaya koyuyor.

Deniz trafiğinde son durum ne?

Windward, bu birikmenin birçok gemi işletmecisinin rotalarını uzun mesafeli yollara çevirmek yerine, Hürmüz Boğazı'nın dışındaki konumlarını korumayı tercih ettiklerini gösterdiğini belirtti.

15-22 Mart tarihleri arasında Hürmüz Boğazı'ndan Otomatik Tanımlama Sistemi (AIS) açık şekilde geçen gemi sayısı sadece 16 olarak kaydedilirken, sistemleri kapalı şekilde hareket eden "hayalet gemilerin" varlığı da dikkat çekti.

Raporda, AIS sistemleri kapalı halde boğazda faaliyet gösteren ve boyu 290 metreyi aşan sekiz devasa geminin tespit edildiği bilgisine yer verildi.

Bu hayalet gemiler arasında, ABD Hazine Bakanlığı tarafından yaptırım uygulanan bir geminin de bulunduğu ve söz konusu geminin 16 Mart'ta petrol tankerleri için kritik bir merkez olan BAE'nin Khor Fakkan limanı yakınlarında görüldükten sonra takip sistemlerini kapattığı ifade edildi.

ETİKETLER
Hürmüz Boğazı İran Umman
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:08
İstanbul'da "siyah şapkalı hacker" çetesi çökertildi
08:41
Trump'a destek yüzde 36 ile en düşük seviyede
08:18
Gerilim azalmadı, petrol fiyatları arttı
08:10
Trump, İran'ın anlaşma yapmak istediğini ancak bunu açıklamaktan çekindiğini savundu
07:43
Şanlıurfa'da 50 ton bozuk tavuk ele geçirildi
07:33
Şanlıurfa'da selde mahsur kalan 10 kişilik aile kurtarıldı
Edirne'de F-16'lar ve Bayraktar Akıncı prova uçuşu yaptı
Edirne'de F-16'lar ve Bayraktar Akıncı prova uçuşu yaptı
FOTO FOKUS
Türkiye ve İngiltere, Eurofighter Typhoon Projesi kapsamında sözleşme imzaladı
Türkiye ve İngiltere, Eurofighter Typhoon Projesi kapsamında sözleşme imzaladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ