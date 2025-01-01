Belçika Dışişleri Bakanı Bernard Quintin Türkiye'ye geliyor

Belçika Dışişleri Bakanı Bernard Quintin, yarın Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın mevkidaşıyla görüşmesinde öncelikli konu, terörle mücadele olacak.

Bakan Fidan, Suriye'nin terörden arındırılmasına yönelik uluslararası çabalara hız verilmesi gerektiğinin altını çizecek. Suriye'nin kuzeydoğusundaki cezaevi ve kamplarda bulunan DEAŞ mensupları ile yakınlarının, vatandaşlıklarına sahip oldukları ülkelerce geri alınmasının önemini aktaracak. Fidan, terör örgütleri PKK ve FETÖ ile mücadelede Belçika'dan daha etkin iş birliği beklentisini dile getirecek.

Suriye'nin yeniden imarı ve mültecilerin geri dönüşlerinin kolaylaştırılması da görüşmelerin önemli gündem maddesi arasında...

Fidan; uluslararası toplumun, Suriye'nin yeni yönetimiyle bağlantısını artırmasının önemine dikkat çekecek.

İsrail'in Gazze işgali de masada olacak

Gazze'deki durum da masaya yatırılacak. Bakan Fidan, İsrail'in Gazze'deki işgal girişiminin bölgede istikrarsızlığa yol açtığını belirtecek. Uluslararası toplumun İsrail'e gerekli baskıyı yapması çağrısında bulunacak.

Bakan Fidan, Rusya-Ukrayna savaşı bağlamında ise diplomatik yollarla kalıcı çözüm için müzakere sürecinin yeniden başlatılmasına Türkiye'nin desteğini ifade edecek.