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Gündem
TRT Haber 03.01.2025 11:57

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği açıldı

İstanbul'da denize düşen Ayşe ve Velat Can kardeşleri ara çalışmaları sürüyor. Çalışmalarının sona ermesiyle, İstanbul Boğazı gemi trafiği, güney-kuzey yönlü olarak açıldı.

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği açıldı

Sarıyer'de 23 Kasım'da denize düşerek kaybolan 2 kardeş için İstanbul BoğazI'nda arama yapılan alan genişletildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, bu nedenle İstanbul Boğazı gemi trafiği geçici olarak çift yönde açıldığını açıkladı:

"AFAD, Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüz uhdesinde yürütülen arama çalışmalarının sona ermesiyle, İstanbul Boğazı gemi trafiği, güney-kuzey yönlü olarak açıldı."

Çalışmalara, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Deniz Polisi, AFAD ve İtfaiye Su Altı Arama Kurtarma ekipleri havadan ve karadan destek veriyor.

Bebek sahilinde 23 Kasım Cumartesi günü yürüyüş yaparken denize düşen 29 yaşındaki Ayşe Can ile kendisini kurtarmak için suya atlayan 23 yaşındaki kardeşi Velat Can suda kaybolmuştu.

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AFAD İstanbul İstanbul Boğazı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
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