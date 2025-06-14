Az Bulutlu 19.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 14.06.2025 00:25

İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla ilgili provokatif paylaşım yapan hesaplara soruşturma

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İsrail'in İran'a saldırılarına ilişkin sosyal medya platformlarında provakatif paylaşımlar yapanlar hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldığını duyurdu.

İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla ilgili provokatif paylaşım yapan hesaplara soruşturma

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından sosyal medyadan provokatif paylaşımlar yapan hesaplar hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Bakan Tunç sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından, sosyal medya platformlarında kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon içeren ve toplumda infial uyandırma amacı taşıyan provokatif paylaşımların yapıldığı tespit edilmiştir.

Söz konusu paylaşımları yapan hesaplarla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatılmıştır.

Kamu düzenini bozmaya yönelik bu tür provokatif içeriklere asla müsaade edilmeyecektir.

Soruşturma titizlikle yürütülmektedir."

ETİKETLER
İran İsrail Son Dakika
Sıradaki Haber
Türkiye ve Yunanistan arasındaki Ortak Eylem Planı toplantısı Ankara'da düzenlendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:15
İsrail: İran'ın hava savunma sistemine ait onlarca hedef etkisiz hale getirildi
00:57
TBMM Başkanlık Divanı üyeleri Resmi Gazete'de yayımlandı
23:35
UAEA: İran’da nükleer sızıntı var
23:31
Sözleşmeli öğretmen alımı sözlü sınav giriş belgeleri erişime açıldı
23:05
İran itidal çağrılarını reddederek, İsrail'e saldırıların hukuka uygun, "sert ve kararlı" olacağını duyurdu
23:09
Türkiye ve Yunanistan arasındaki Ortak Eylem Planı toplantısı Ankara'da düzenlendi
İran İsrail'e misilleme saldırısı başlattı
İran İsrail'e misilleme saldırısı başlattı
FOTO FOKUS
TRT'den şiirle yoğrulmuş yeni bir radyo oyunu: Şiddetli Şiirsizlik
TRT'den şiirle yoğrulmuş yeni bir radyo oyunu: Şiddetli Şiirsizlik
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ