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Gündem
AA 13.06.2025 23:01

Türkiye ve Yunanistan arasındaki Ortak Eylem Planı toplantısı Ankara'da düzenlendi

Türkiye ve Yunanistan arasındaki Pozitif Gündem diyaloğu kapsamında Ortak Eylem Planı’nın 8. Toplantısı Ankara'da düzenlendi.

Türkiye ve Yunanistan arasındaki Ortak Eylem Planı toplantısı Ankara'da düzenlendi
[Fotoğraf: Dışişleri Bakanlığı]

Dışişleri Bakanlığı, X sosyal medya platformundan toplantıya ilişkin paylaşım yaptı.

Türkiye ve Yunanistan arasındaki Pozitif Gündem diyaloğu kapsamında Ortak Eylem Planı’nın 8. Toplantısı Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay ve Yunanistan Ekonomi Diplomasisinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Tasos Hacivasiliu başkanlığındaki heyetler arasında bugün Ankara'da gerçekleştirildi.

Toplantıda, ikili ticaret, ekonomi, ulaştırma, turizm, eğitim, teknoloji, çevre, sağlık ve beşeri ilişkilerin geliştirilmesine yönelik Ortak Eylem Planı çerçevesinde, 2 Aralık 2024’te Atina’da yapılan son toplantıdan bu yana kaydedilen ilerleme gözden geçirildi ve sürece dahil edilebilecek yeni işbirliği alanları istişare edildi.

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