Bakan Göktaş: 64 bin 238 genci kamuda istihdam edeceğiz

Devlet Korumasından Yararlanmış Gençlerin Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Kura Töreni, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı binasında gerçekleşti.

Tören, geçmişte bu fırsattan yararlanan ve şu an çevre mühendisliği yapan Mutluhan Karaca'nın deneyimlerini paylaşması ile başladı.

Bakan Göktaş, burada yaptığı konuşmada, devletin şefkatiyle büyüyen gençlerin kamu görevlerine atandığı bu anlamlı günde bir araya gelmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Tercih işlemlerini tamamlayan 608 gencin kamu kurumlarına yerleştirileceğini belirten Göktaş, "Her bir gencimize çıktıkları bu yolda başarılar diliyorum. Yeni görevlerinin hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Devletin, kimsesizlerin kimsesi olduğunu belirten Göktaş, şunları kaydetti:

"Devletimizin kanatları altındaki çocuklarımız 85 milyon vatandaşımızın ortak evladıdır. Bu anlamda çocuklarımızın sağlıkla ve sevgi dolu bir ortamda yetişmeleri en önemli görevimizdir. Bu anlayışla sadece koruma ve bakım altındaki çocuklarımız için değil. Ülkemizin üçte birini oluşturan, 21 milyonu aşkın çocuğumuzun haklarını gözeten bir hassasiyetle çalışmalarımızı yürütüyoruz. Aile odaklı hizmetlerimizle her daim çocuklarımızın yanlarında olmaya gayret ediyoruz. Sevgiyle büyüttüğümüz çocuklarımıza sunduğumuz hizmetleri, değişen ihtiyaçlarına göre yeniliyor, daha nitelikli hale getiriyoruz."

"İş hayatına güvenle adım atmalarına destek oluyoruz"

Çocuk evleri ve çocuk sitelerinde 15 bin 312 kişiye yuva sıcaklığında yaşam alanı sunduklarını belirten Göktaş, çocukların eğitim hayatlarını desteklediklerini, yeteneklerini keşfetmeleri ve hayallerine ulaşmaları için onları her adımda cesaretlendirdiklerini bildirdi.

Bakan Göktaş, kültür, sanat ve spor alanlarında çocuklara sundukları imkanlarla çok yönlü gelişimlerine katkı sağladıklarını belirterek, "Bugün 2 bin 716 çocuğumuz spor kulüplerinde lisanslı olarak spor hayatına devam ediyor. Ayrıca yıl boyunca kültür ve sanat etkinliklerinde 2 bin 869 çocuğumuzun yer almasını sağladık. 639 evladımız ise müzik alanındaki yeteneklerini enstrümanlarıyla sergileyerek bizlere gurur veriyor." diye konuştu.

Eğitimlerini tamamlayan gençleri meslek sahibi olmaları için yalnız bırakmadıklarını kaydeden Göktaş, 13-18 yaş grubundaki çocuklara ve üniversite eğitimine devam eden gençlere "Yaşam Becerileri" ve "Çalışma Hayatı ve Hukuk" başlıklarında eğitimler sunulduğunu, İŞKUR ile yapılan işbirliğiyle 8 bin 526 çocuğa iş ve meslek danışmanlığı, açılan kurslarla ise 10 bin 153 gence meslek edindirme eğitimi verildiğini bildirdi.

Bakan Göktaş, "Bugün gerçekleşen yerleştirmeyle beraber 64 bin 238 gencin kamuda istihdam edeceğiz. Evlatlarımızın özel sektörde de güçlü bir şekilde varlık gösterebilmeleri için çeşitli teşvik mekanizmalarını hayata geçirdik. Özel sektörde istihdam edilen gençlerimizin Sosyal Güvenlik primlerini 5 yıl boyunca karşılayarak iş hayatına güvenle adım atmalarına destek oluyoruz." diye konuştu.

"Devletimiz, hiçbir zaman sizleri yalnız bırakmadı"

Gençlerin, büyüyüp kendi ayakları üzerinde duran birer yetişkin olmasının, kendileri için tarifsiz bir sevinç kaynağı olduğunu belirten Göktaş, "Az önce Mutluhan ve Caner'in hikayelerini dinledik. Tıpkı onlar gibi, her birinizin azmi, emeği ve hayalleriyle ördüğü başarı hikayelerine tanıklık etmek bizler için en büyük ödüldür. Bu hikayelerin çoğalacağına biz inanıyoruz. Devletimiz, hiçbir zaman sizleri yalnız bırakmadı. Her birinize güçlü bireyler olarak yetişmeniz için destek sundu, her anınızda yanınızda oldu." dedi.

Göktaş, şunları kaydetti:

"Sizler Sayın Cumhurbaşkanımızın güvendiği, 'ülkemizin teminatı' dediği gençler olarak, yarınlarımızı inşa edecek, Türkiye Yüzyılı'nı omuzlayacak en değerli güçsünüz. 2025 Aile Yılını da değerli ve anlamlı kılan sizlerin varlığıdır. Bugün, sizleri büyük bir gururla devletimizin çeşitli kademelerinde göreve uğurlayacağız. ​​​​​​​Bundan sonraki süreçte de, görev aldığınız kurumlarda dürüstlükle, adaletle, çalışkanlıkla örnek bireyler olacağınızdan eminiz. 'İş Hayatına Uyum Seminerlerimiz' ile de yeni görevlerinizde ihtiyaç duyacağınız bilgi, beceri ve kurumsal kültürle sizleri en iyi şekilde hazırlayacağız. Sizlere güveniyoruz. Her birinizin yolu açık, bahtı aydınlık olsun. Görevlerinizde başarılar, hayat yolculuğunuzda sağlık, huzur ve mutluluk diliyorum."

Yerleştirme sonuçlarına Bakanlığın internet sitesi ve e-Devlet üzerinden ulaşılabiliyor.