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Gündem
AA 03.10.2024 13:02

İsrail güçleri, Batı Şeria'da 15 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düzenlediği baskınlarda 15 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail güçleri, Batı Şeria'da 15 Filistinliyi gözaltına aldı

Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti ile Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan ortak açıklamada, İsrail güçlerinin Batı Şeria'da Filistinlilerin evlerine baskınlarını sürdürdüğü belirtildi.

Batı Şeria'nın çeşitli kent ve beldelerindeki baskınlarda aralarında bir kadın ile eski tutukluların da bulunduğu 15 Filistinlinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Açıklamada, askerlerin gözaltına aldığı Filistinlilerin aile fertlerini darp ve tehdit ettiği de ifade edildi.

İsrail ordusunun, 7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'da gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısı 11 bin 100'ü aştı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 722 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

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Batı Şeria Filistin Devleti Gazze İsrail
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