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Ekonomi
TRT Haber 03.10.2024 12:24

Mehmet Şimşek: Haziranda başlayan dezenflasyon süreci devam ediyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Haziranda başlayan dezenflasyon süreci devam ediyor. Bu dönemi önümüzdeki yılın ikinci yarısında başlayacak ve enflasyonda kalıcı düşüşü sağlayarak tek haneye ulaşacağımız istikrar dönemi takip edecek" açıklamasını yaptı.

Mehmet Şimşek: Haziranda başlayan dezenflasyon süreci devam ediyor

Eylülde yıllık enflasyon bir önceki aya göre 2,6 puan düşüşle yüzde 49,4’e geriledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon verilerine ilişkin açıklama yaptı:

"Temel mal enflasyonu yıllık yüzde 28,3 ile görece düşük seviyedeyken geriye dönük fiyatlama davranışı kaynaklı katılık, hizmet enflasyonunda düşüşün yavaş gerçekleşmesine neden oluyor.

Haziranda başlayan dezenflasyon süreci devam ediyor. Bu dönemi önümüzdeki yılın ikinci yarısında başlayacak ve enflasyonda kalıcı düşüşü sağlayarak tek haneye ulaşacağımız istikrar dönemi takip edecek. Tüm politikalarımızı fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda eş güdüm içinde ve kararlılıkla uygulamayı sürdürüyoruz.

Enflasyonu düşürmek sadece hayat pahalılığı sorununu çözmeyecek aynı zamanda vatandaşımızın refahını kalıcı olarak artıracaktır. "

 

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Enflasyon Hazine ve Maliye Bakanlığı Mehmet Şimşek
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