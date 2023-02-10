Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, deprem bölgesindeki yaralı hastaların nakil görüntülerine yer vererek, şunları kaydetti:

"İskenderun Limanı'ndan 73 hasta daha 32 refakatçi ile çeşitli hastanelere nakledildi. Her türlü olasılığın düşünüldüğü sağlık hizmetleri için bütün imkanlar seferber edilmiş durumda."