Haber Giriş: 10 Şubat 2023 Cuma 12:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
İskenderun Limanı'ndan 73 depremzede daha nakledildi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralanan 73 hastanın daha 32 refakatçi ile İskenderun Limanı'ndan çeşitli hastanelere nakledildiğini belirtti.
Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, deprem bölgesindeki yaralı hastaların nakil görüntülerine yer vererek, şunları kaydetti:
"İskenderun Limanı'ndan 73 hasta daha 32 refakatçi ile çeşitli hastanelere nakledildi. Her türlü olasılığın düşünüldüğü sağlık hizmetleri için bütün imkanlar seferber edilmiş durumda."
İskenderun Limanından 73 hasta daha 32 refakatçi ile çeşitli hastanelere nakledildi. Her türlü olasılığın düşünüldüğü sağlık hizmetleri için bütün imkânlar seferber edilmiş durumda. pic.twitter.com/VxW33dGQOJ— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 10, 2023
Etiketler: Deprem Fahrettin Koca Hatay
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