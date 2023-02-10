Haber Giriş: 10 Şubat 2023 Cuma 11:04Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
162 çocuğun tedavisi devam ediyor
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yaptığı açıklamada, "Enkaz altından çıkarılmış ve refakatçisi olmayan hastanede tedavisi devam eden 162 çocuk bulunmaktadır. 101 çocuk tedavisinin ardından Bakanlığımızın ilgili birimlerine teslim edilerek kurum bakımı altına alınmıştır." ifadelerini kullandı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca, enkaz altından çıkarılmış ve refakatçisi olmayan hastanede tedavisi devam eden 162 çocuk bulunduğu açıklandı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Enkaz altından çıkarılmış ve refakatçisi olmayan hastanede tedavisi devam eden 162 çocuk bulunmaktadır.
101 çocuk tedavisinin ardından Bakanlığımızın ilgili birimlerine teslim edilerek kurum bakımı altına alınmıştır. 18 çocuğumuz ise başvurucuların kimlik kontrolleri ve doğrulaması yapıldıktan sonra ailelerine teslim edilmiştir" denildi.
Etiketler: Son Dakika Deprem Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
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