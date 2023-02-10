Haber Giriş: 10 Şubat 2023 Cuma 11:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ailesine ulaşılamayan depremzede çocuklar için çağrı merkezi kuruldu
[Fotoğraf: Getty]
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ailesine ve yakınlarına ulaşılamayan çocuklar için çağrı merkezi kurdu.
10 ilde etkili olan depremlerde enkaz altından çıkarılan ya da aileleri enkaz altında kalan refakatsiz çocuklar devletin koruması altına alındı.
Ailesinden ya da akrabalarından çocuklara ulaşmak isteyenler için bakanlık çağrı merkezi kurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, çağrı merkeziyle irtibata geçilebilecek numaralar şöyle:
Etiketler: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Deprem
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