10 ilde etkili olan depremlerde enkaz altından çıkarılan ya da aileleri enkaz altında kalan refakatsiz çocuklar devletin koruması altına alındı.

Ailesinden ya da akrabalarından çocuklara ulaşmak isteyenler için bakanlık çağrı merkezi kurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, çağrı merkeziyle irtibata geçilebilecek numaralar şöyle: