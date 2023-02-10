Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrası arama kurtarma ve yardım çalışmalarına hızla başlandı.

İçişleri Bakanlığınca Elbistan'da görevlendirilen Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nun koordinasyonunda 2 mülkiye müfettişi, 1 vali yardımcısı, 8 kaymakam, AFAD daire başkanı, 2 AFAD il müdürü, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, gönüllüler ve yardımseverlerin destekleriyle çalışmalar sürdürülüyor.

Sahada 2 bin 611'i profesyonel, 443'ü gönüllü olmak üzere 3 bin 54 arama kurtarma personeli görev alıyor. 5 ülkeden 113 yabancı kurtarma personeli de Elbistan ilçesinde çalışmalara katılıyor.

Başta Aksaray ve Edirne özel idareleri ile Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Düzce Özel İdaresinden gelen 340 iş makinesi de Elbistan ilçesinde kurtarma çalışması yapıyor.

Çadır kurulumları yapılıyor

Gönüllü gelen vatandaşlara ait olanların da bulunduğu bine yakın araç ve iş makinesi deprem çalışmalarına destek veriyor. Çalışmalar kapsamında bugüne kadar ilçeden 230 ihbar alındı ve bunların tamamına arama kurtarma ekiplerince müdahale edildi.

Elbistan'da şu ana kadar Pınarbaşı mesire alanına 550, millet bahçesine 450, cemevi bahçesine de 50 olmak üzere 1050 çadırın kurululmu tamamlandı, bunlardan 700'ü vatandaşların kullanımına sunuldu. Başta çadır kurulan Pınarbaşı mesire alanı ve millet bahçesi olmak üzere 38 noktada 42 yemek dağıtım alanı oluşturuldu.

İlçeye bugüne kadar yaklaşık bin tır yardım malzemesi getirildi. Yardımlar, üçü organize sanayi, biri hayvan pazarı, biri şeker fabrikası, biri de fen lisesi bölgesinde olmak üzere altı farklı noktada depolanıyor.