Haber Giriş: 10 Şubat 2023 Cuma 10:12Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kahramanmaraş’taki fay kırığı böyle görüntülendi
Kahramanmaraş’taki depremler sonrası Tevekkelli köyünde kilometrelerce uzanan fay hattındaki kırık böyle görüntülendi.
Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından oluşan kırık görüntülendi.
Kahramanmaraş'ın Tevekkeli köyünde kilometrelerce uzunlukta olan kırık depremin büyüklüğünü gözler önüne seriyor.
Etiketler: Deprem Kahramanmaraş
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