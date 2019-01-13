Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyi Zap, Sinat-Haftanin bölgelerine dün hava harekatları düzenlendi.

Düzenlenen harekatlar neticesinde terör örgütüne ait silah mevzii, sığınak ve barınaklar imha edildi.

Operasyonda üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan silahlı en az 3 bölücü terörist etkisiz hale getirildi.

Irak kuzeyi Zap, Sinat-Haftanin bölgelerine 12 Ocak 2019'da düzenlenen hava harekâtları neticesinde terör örgütüne ait silah mevzii, sığınak ve barınaklar imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı en az üç bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir. pic.twitter.com/JzJ37uKSM4