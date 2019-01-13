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TBMM Başkanı Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu'na taziye telgrafı
13 Ocak 2019 Pazar 01:14 - Son Güncelleme 13 Ocak 2019 Pazar 01:14
TBMM Başkanı Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na, yengesi Belgüzar Gündüz'ün vefatı dolayısıyla başsağlığı diledi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 67 yaşındaki yengesi Belgüzar Gündüz, 4 gün önce geçirdiği trafik kazası sonucu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Kılıçdaroğlu'na yengesinin vefatı nedeniyle taziye telgrafı göndererek başsağlığı diledi.
Kaynak: AA
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