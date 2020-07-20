Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 4 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit edilen PKK'lı 4 teröristin, hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerinin imha edilmesine yönelik başlatılan Pençe Kaplan harekatı başarıyla devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Haftanin bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.
Açıklamada, "En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek." denildi.
#PençeKaplan Operasyonu başarıyla devam ediyor. Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek.#MSB #TSK pic.twitter.com/UJvIH9NeLI— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 20, 2020
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 20 Temmuz 2020 Pazartesi 09:23
Son Haberler
- 09:57
- 09:56
- 09:53
- 10:02
- 09:42
Sıradaki Haber
Bunaltıcı sıcaklar hafta ortası azalacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz