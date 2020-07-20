Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trakya ve Batı Karadeniz (Sinop hariç) ile İstanbul'un kuzey ilçeleri, Sakarya ve Kocaeli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.