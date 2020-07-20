Haber Giriş: Kaynak: Reuters
Bunaltıcı sıcaklar hafta ortası azalacak
[Fotoğraf: AA]
İç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığının, hafta ortasında azalarak mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trakya ve Batı Karadeniz (Sinop hariç) ile İstanbul'un kuzey ilçeleri, Sakarya ve Kocaeli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Etiketler: hava durumu meteorolojiSon Güncelleme: 20 Temmuz 2020 Pazartesi 04:06
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